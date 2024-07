Mercato OM : Après Yüksek, Longoria tente un autre international turc ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Pablo Longoria serait intéressé par İsmail Yüksek de Fenerbahçe. Mais ce n’est pas le seul international turc à eêtre visé par l’OM si l’on croit les information de Sky Germany.

En effet, selon le média allemand Sky.de, le Borussia est prêt à laisser filer son milieu de terrain Özcan. le montant attendu est évalué à environ dix millions d’euros. « L’ Olympique de Marseille et le Stade rennais sont intéressés. Plus récemment, Özcan est remplaçant avec la Turquie lors de cet Eruo. Besiktas de la Süper Lig turque et des clubs d’Arabie saoudite ont manifesté leur intérêt. »

Özcan visé par l’OM et Rennes ?



Pablo Longoria ne ralentit pas. Après l’officialisation de De Zerbi et de Koné, le président de l’OM aurait cette fois-ci un coup d’œil du côté de la Turquie afin de renforcer le milieu de terrain. D’après les informations du journaliste Ertan Süzgün, l’OM serait prêt à tenter le coup pour le milieu de terrain de Fenerbahçe, İsmail Yüksek. Agé de 25 ans, le joueur dispute actuellement l’Euro avec son pays et a déjà délivré une passe décisive.

İsmail Yüksek, au moins 10M€ ?

Le journaliste Turc précise, l’OM serait en « contact étroit avec la direction de Fenerbahçe ». Bien qu’aucune offre concrète n’ait été faites pour le moment, le prix du transfert serait autour des 10 millions d’euros. Une somme conséquente pour le club de la cité phocéenne alors que les négociations verbales continuent entre les deux clubs.

Lyon, West Ham, Aston Villa et Dortmund aussi intéressés ?

Capitaine de la Turquie, İsmail Yüksek compte 16 sélections à son actif. S’il est un titulaire indiscutable avec son clubs, disputant 47 matchs au total cette saison, d’autres clubs seraient intéressés par le milieu défensif turc. L’OL notamment, qui avait déjà tenter de le faire signer lors du mercato hivernal, mais aussi West Ham ou Aston Villa. Dortmund serait aussi dans le coup. Un joueur qui a la côte mais qui rentrerait parfaitement dans les plans de De Zerbi. Affaire à suivre.