OM : « la Ligue 1 n’a rien connu de tel que De Zerbi! »

L’ancien pensionnaire de ligue 1, Andreaw Gravillon a donné son avis sur Roberto De Zerbi, qu’il a connu à Benevento et à Sassuolo.

Lors d’une interview pour le journal Ouest-France. L’ancien joueur de Ligue 1, Andrew gravillon, à donner son avis sur le style de jeu du nouveau coach marseillais Roberto De Zerbi. Passé par le Fc Lorient et le stade de Reims, il s’est exprimé sur De Zerbi, « Il m’avait donné peu de temps de jeu dans ces deux clubs (Benevento et Sassuolo), j’aurais pu lui en vouloir. Mais je suis tombé amoureux de sa tactique de jeu, de ses sorties de balle, de la tranquillité et de la sérénité qu’il donne à ses joueurs, peu importe l’adversaire. Il n’aura aucune difficulté à mettre son jeu en place, surtout qu’il arrive avant le début de saison et qu’il peut tout préparer. La Ligue 1 n’est pas un championnat habitué à ce genre de tactiques, ces sorties de balle. Il y a le PSG, Lens, ou Lille, mais la Ligue 1 n’a rien connu de tel que De Zerbi, je pense que ça peut déjà faire trembler les adversaires » annonce le joueur.

De Zerbi, habitué à la pression



Pour Andreaw Gravillon le contexte marseillais ne va pas faire peur à De Zerbi, « Il est Italien, habitué à la pression et aux supporters chauds. Il a aussi la grinta, tu le ressens sur comment il t’enseigne la tactique sur le terrain. Marseille a beaucoup aimé Tudor, je pense que le mariage peut se faire avec De Zerbi. C’est un coach qui aime les challenges, il est venu à l’OM pour les ramener en Ligue des champions. Dans ses préparations de match, il n’oublie rien. Quand tu es joueur et que tu arrives en match, il te donne plein d’idées, de solutions pour jouer peu importe la qualité de ton adversaire. En fait, De Zerbi c’est un livre ouvert. Il est capable de varier ses plans de jeu en match sans qu’il y ait besoin d’adaptation car tu as déjà bossé ça à l’entraînement. S’il réussit à imposer tout ça, ça marchera. » explique Gravillon.

