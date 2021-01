OM : Eyraud ne fait pas peur aux joueurs selon Di Meco !

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce week-end face à Nîmes au Stade Vélodrome (2-1). Les Marseillais pointent actuellement à la 6e et à 8 points du podium…

A l’issue de la défaite face à Nîmes, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud aurait parlé à ses joueurs ce dimanche .Il aurait poussé un coup de gueule. Mais pour Eric Di Meco, ce serait plutôt à Franck McCourt de mettre un coup de pression à ses joueurs…

Les joueurs ont peur de celui qui fait les chèques – éric di meco

« Les joueurs ont peur de celui qui fait les chèques. Et celui qui fait les chèques il est aux Etats-Unis et ça fait longtemps qu’on ne l’a pas vu, ça serait peut-être à lui de descendre dans les vestiaires. Moi j’aimerais bien que l’actionnaire monsieur McCourt vienne un peu voir les joueurs. Je veux bien qu’il y ait des situations atténuantes pour tout le monde, concernant une année compliquée ou sur la préparation. Mais depuis le début de la saison, sur ce qu’il s’est bien passé en Ligue des Champions et ce week-end ça serait bien qu’on le voit un peu. Avant, au club à l’OM, on avait peur de Tapie. Pour l’exemple de Dimitri Payet, j’ai vu les statistiques de son match contre Nîmes, c’est à ce moment-là que l’actionnaire doit descendre. »

Éric Di Meco – Source : RMC (18/01/2021)