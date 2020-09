Mercato OM : Attaquant… McCourt n’a pas donné de chiffres ?

Extrait Apéro Mercato. Manu Barranguet revient sur l’enveloppe destinée pour le recrutement du futur attaquant de l’OM lors de ce mercato d’été. Le journaliste à l’AFP apporte une nuance.

Manu Barranguet était l’invité, ce jeudi, de l’Apéro Mercato présenté par Benjamin Courmes. Ensemble, les deux journalistes sont revenus sur l’enveloppe destinée au futur attaquant de l’OM réclamé par AVB. La Provence avance une somme de 5-6 M€ de la part du propriétaire américain Frank McCourt. Cependant, selon Manu Berranguet, l’affaire n’est pas si simple que ça…

Manu Berranguet apporte une nuance

« Frank McCourt leur a pas dit : « je suis prêt à vous donner temps ». Il leur a plutôt dit : « les gars trouvez moi une bonne idée d’attaquant et si elle est bonne, on pourra discuter et faire un effort. Si vous me dites il y a lui qui est libre, il est bon, il est jeune etc… qu’il y a un contexte autour ok il sera d’accord pour faire un effort ». Il a pas dit : « vous aurez 5-6 M€ ». Je ne pense vraiment pas qu’il ait donné de chiffre. C’est un entrepreneur c’est un Américain, s’il y a une belle opportunité, comme pour Nagatomo, il le fera. Même si le Japonais est arrivé libre. » Manu Barranguet – Source : Apéro Mercato 03/09/2020

Retrouvez l’intégralité de l’émission de l’apéro mercato :