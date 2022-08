Mercato OM : « Attention de ne pas s’enflammer trop vite sur les recrues… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi 08 aout 2022. l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean Charles de Bono revient sur la prestation des recrue de l’OM dimanche soir au Vélodrome face à Reims (4-1).

Auteur d’un doublé face à Reims dimanche soir (4-1) au stade Vélodrome, le nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille Luis Suarez a brillé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean Charles de Bono a évoqué la prestation du buteur colombien. Il estime qu’il est encore trop tôt pour pouvoir réellement le juger.

« On ne va pas lever tous les doutes que l’on avait sur Suarez en seul match… Par contre le but qu’il marque du pied gauche quasiment sans contrôle ce n’est pas donné à tout le monde de le marquer. Mais il faut attendre un peu avant de juger, il faut qu’il joue plus et observer (…) Après c’est bien de parler de Konrad car on s’est un peu enflammé quand même sur ce match contre Reims. Rappelez vous l’année dernière les trois quatre premiers matchs de Konrad l’année dernière, on s’était dit, ça y est c’était l’attaquant qu’il nous fallait… Et puis il a disparu de la circulation. Je ne veux pas être pessimiste, il faut juste être modéré, et attendre un peu » Jean Charles de Bono – Source : Football CLub de Marseille

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille ci-dessous avec jean Charles de Bono, l’acteur Moussa Maaskri, Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane..