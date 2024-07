Mercato OM : Aubameyang, départ émouvant…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le buteur de l’OM va s’engager avec Al-Qadsiah pour les deux années à venir. Une nouvelle qui relance la question de l’attaquant à Marseille et qui libère le club de sa plus grosse masse salariale. Aubameyang devrait rejoindre sa nouvelle équipe en Allemagne pour un stage de pré saison.

Aubameyang a fait son choix ! Depuis hier, l’attaquant gabonais a fait part de sa décision de quitter le club à Pablo Longoria, qui attendait que son joueur le lui annonce de vive voix avant d’accepter le transfert. L’OM peut désormais repartir à l’attaque pour trouver un nouveau buteur phare, après le passage de l’attaquant gabonais et de Sanchez.

Un choix difficile

La réunion entre les deux hommes auraient eu lieu mercredi matin, comme le confirme l’Équipe. Le président de l’OM et Aubameyang sont apparus émus à la fin de celle-ci. Le choix du joueur a en grande partie été motivé par le pont d’or que lui offrait le club saoudien et par les conseils de son paternel, que le buteur a souvent écouté tout au long de sa carrière, même s’il aurait souhaité continuer une année de plus dans le Sud de la France.

Direction l’Allemagne !

S’il reste quelques détails à régler entre les deux clubs, le joueur lui devrait rejoindre l’Allemagne dans les prochains jours afin de rejoindre sa nouvelle équipe en stage. Son départ devrait rapporter environ 10 millions d’euros à l’OM et libère le club de son salaire, qui était le plus élevé du vestiaire. Un contrat de deux ans, payé 20 millions d’euros, attend Aubameyang.