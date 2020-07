Mercato OM : Aucun regret pour Lihadji qui en remet une couche…

Formé à l’OM et considéré comme l’un des meilleurs éléments du centre de formation, Isaac Lihadji a finalement décidé de ne pas passer pro à Marseille. Présenté à Lille, il a une nouvelle fois affirmé qu’il n’avait aucun regret…

Si l’OM n’a pas forcément tout fait comme il faut pour garder Lihadji, son clan a clairement fait monter les enchères. Ce dernier a finalement opté pour le LOSC, il était en conférence de presse ce jeudi. Isaac Lihadji a une nouvelle fois justifié son choix et expliqué qu’il ne regrettait pas l’OM malgré une saison en Ligue des Champions…

Je suis venu ici pour de bonnes raisons — Lihadhi

«Déjà le projet lillois m’a grandement intéressé, comme à ma famille. Le LOSC fait beaucoup confiance aux jeunes avec un très bon coach. Je pense que c’est une très bonne équipe que j’espère vite intégrer. C’est une équipe porté vers l’avant qui me correspond bien. Des regrets de ne pas jouer l’OM avec la Ligue des Champions ? Non, c’est une décision que j’ai prise avec ma famille en étant conscient que le LOSC jouer la Ligue Europa et je suis très heureux d’avoir signé ici et disputer la Ligue Europa. Je suis venu ici pour de bonnes raisons et je suis très fier d’être ici ». Isaac Lihadji – source : Conférence de presse (16/07/2020)