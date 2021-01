Mercato OM : « Avant, ce n’était pas de gros travailleurs, » par contre Longoria…

Les sentiments sont plutôt négatifs autour de l’OM en ce moment, un seul homme est plébiscité : Pablo Longoria. Il faut dire que directeur sportif a réussi a faire partir certains éléments et à enfin recruter un attaquant. Mais attention a ne pas aller trop vite…

Pablo Longoria est en train de réussir un bon mercato d’hiver. Le jeune directeur sportif est très actif et a fait de bons coups (Milik, Sanson…). Pour autant, le spécialiste des transferts modernes va devoir réussir à construire un vrai projet sur le long terme et c’est sur cela qu’il sera jugé. Pour l’instant, il faut se satisfaire de l’espoir d’un renouveau grâce aux ajustements de janvier. Le journaliste Mohamed Bouhafsi a fait le point sur le travail du fameux Head of Football marseillais.

« Luis Henrique, Longoria considérait que c’est un ailier, qui peut jouer numéro neuf. Alors que la priorité de Villas-Boas, c’était un numéro neuf. Je pense qu’il voulait tellement recruter Luis Henrique qu’il s’est dit : « Il vaut mieux que je le prenne et on fera passer le truc. » Villas-Boas, ce n’est pas qu’il s’est braqué sur le joueur, mais pour lui il a besoin de travailler, d’en faire plus et de se laisser un temps d’adaptation. En clair, je pense que le nouvel entraîneur arrivera et estimera s’il doit jouer ou pas. (…) Il a fait des choix très intéressants et il y a un truc, c’est que déjà il travaille. Quoi qu’il arrive, un mec qui travaille, c’est déjà une énorme différence par rapport à ce qui se faisait avant. Parce qu’on savait très bien que la direction sportive, avant, ce n’était pas de gros travailleurs. Tous les salariés de l’OM te disent qu’il arrive à 9h00 et qu’il repart à 22h00, c’est déjà une grosse qualité. Ensuite qu’il arrive à faire des transferts qui soient intéressants, Milik, c’est intéressant et on va voir, Lirola, sur le papier tout le monde te dit que c’est un bon joueur donc c’est intéressant. Nagatomo ? C’est une erreur. Je pense qu’il arrive libre et que c’est un joueur d’appoint. » Mohamed Bouhafsi – Source: RMC (28/01/2021)