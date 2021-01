Mercato OM : « Fraîcheur, vitesse et justesse… Une première vraiment réussie pour Lirola ! »

L’OM a perdu sur sa pelouse face à Nîmes ce samedi pour la 20e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille continue avec une mauvaise prestation après les défaites face à Dijon et Paris. Pourtant, en première mi-temps, les joueurs d’André Villas-Boas ont eu plusieurs occasions d’ouvrir le score et même de tuer le match… La plupart de ces actions venaient d’ailleurs du côté droit où Pol Lirola a été très actif. Pour sa première, le joueur prêté par la Fiorentina a montré de belles choses offensivement bien qu’il ait été plus discret défensivement.

A lire : OM – Nîmes // Les Notes de FCM : Payet, Thauvin, Benedetto affligeants… Lirola, la seule satisfaction !

La note dE P. Lirola : 6/10

Son appréciation