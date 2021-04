Mercato OM : « Avec Sampaoli, ça va être simple, soit il fait ce qu’il lui demande, soit il va l’éjecter. »

Extrait du dernier numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi avec Jean Charles de Bono, Moussa Maaskri et Mourad Aerts. Un extrait consacré au retour probable de Nemanja Radonjic prêté au Herta Berlin jusqu’en fin de saison.

Un extrait à voir en images ci-dessus.

Au cours du dernier Débat Foot Marseille l’ancien joueur de l’OM et consultant de FootballClubdeMarseille.fr Jean Charles de Bono a évoqué le cas Nemanja Radonjic qui devrait revenir à Marseille au terme de son prêt au Herta Berlin.

» Avec Jorge Sampaoli, ça va être simple, soit Radonjic fait ce qu’il lui demande, soit il va directement l’éjecter. Il n’y aura pas d’entre deux. Le problème de Radonjic c’est qu’il casse la baraque quand il est remplaçant et le match d’après tu le mets titulaire, il est transparent. Il te donne espoir, et quand tu le fais jouer, c’est vide. Et maintenant ça fait deux ans et demi que ça dure… » Jean Charles de Bono – Source : FootballClubdeMarseille.fr

