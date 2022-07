Mercato OM : Bakambu et Lirola proches de quitter l’OM ?

Selon Africa Foot United, Bakambu et Lirola seraient eux aussi poussés vers la sortie, les deux joueurs pourraient permettre au club de libérer de la masse salariale.

Bakambu et Lirola peinent à convaincre la direction marseillaise depuis leur arrivée la saison dernière. Bakambu dispose d’un des plus gros salaire du club et Longoria souhaiterait lui trouver une porte de sortie. Lirola acheté l’été dernier après un prêt convaincant en 2021, n’a pas réussi à confirmer sous Sampaoli. D’autant plus que l’arrivée de Jonathan Clauss au poste de piston droit le condamne à une place de remplaçant.

L’international congolais (40 sélections, 13 buts) n’a fait trembler les filets qu’à 4 reprises depuis son arrivée à Marseille en 20 match, trop peu pour espérer s’imposer à Marseille. Lirola, qui dispose d’une valeur marchande évaluée à 8M€ par Transfermarkt, pourrait lui renflouer un tant soit peu les caisses de l’OM.

Longoria s’occupe désormais des départs

Igor Tudor ne compterait pas sur les deux joueurs et Longoria leur aurait demandé de se trouver une porte de sortie. Il y a quelques semaines Bakambu était annoncé du côté de la Turquie, où il a déjà évolué avec le Bursaspor. Concernant Pol Lirola, le joueur conserve une belle côte en Italie mais aucun club ne s’est pour le moment manifesté.

Après une semaine forte en recrue avec Luis Suarez, Clauss et Blanco, l’OM cherche maintenant à dégraisser. Caleta-Car, Amavi et Kolasinac serait aussi sur le départ, ainsi que Bamba Dieng comme l’indiquait L’Equipe et La Provence, plus tôt dans la journée. Bakambu et Lirola, plutôt décevant aux yeux de Tudor, devrait donc quitter la cité phocéenne cet été.

«Bakambu ?Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille…» – De Bono

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)