Mercato OM : Bakambu veut rester à l’OM

Alors que le Celta Vigo ferrait le forcing pour rapatrier l’international Congolais en Espagne, Bakambu n’aurait aucune intention de quitter Marseille.

Placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria, Cédric Bakambu est pisté depuis plusieurs semaines par le Celta Vigo. le buteur. L’entraîneur du club Espagnol Eduardo Coudet apprécie le profil de l’attaquant marseillais et mettrait la pression à ses dirigeants pour le faire venir. Luis Campos, qui occupe le poste de directeur sportif au Celta Vigo chercherait des alternatives pour satisfaire l’entraîneur Argentin même si ce dernier n’a pas abandonné l’idée de recruter l’attaquant marseillais.

🔵 Le Celta Vigo ne lâche pas Cédric Bakambu, mais le joueur n’est pas chaud pour quitter l’OM.#TeamOM | #MercatOM Faro de Vigo pic.twitter.com/vU6ERWqMAn — Univers Marseillais 💙🤍🇩🇿 (@UniversOM13) August 24, 2022

Bakambu ne veut pas entendre parler d’un départ

Si la direction olympienne cherche à lui trouver une porte de sortie au plus vite, Cédric Bakambu n’aurait aucune intention de quitter Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, le buteur de 31 ans aurait manifester à ses dirigeants sa ferme intention de poursuivre sa carrière à l’OM. L’attaquant de la République Démocratique du Congo est attaché au club et souhaiterait absolument jouer la Ligue des Champions. À une semaine de la clôture du mercato, Bakambu pourrait finalement rester une saison de plus à Marseille.

Info : le Celta Vigo ne lâche pas Cedric Bakambu. Mais pour le joueur qui est attaché au club phocéen et qui veut jouer la Ligue des Champions, il n’est toujours pas question de quitter l’OM.https://t.co/bDIpfcoEgo — Sébastien Denis (@sebnonda) August 24, 2022

« Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! » – De Bono

Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono estimait que l’international Congolais devrait saisir les opportunités qui se présentent à lui sur la marché des transferts.

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)