Mercato OM : Dénouement ce mercredi pour ce gros départ en attaque?

L’Olympique de Marseille en est à 10 recrues officialisées lors de ce mercato d’été 2022. Pablo Longoria se charge maintenant des départs. Celui d’Arek Milik serait quasiment bouclé !

Arek Milik devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille. Plusieurs médias affirment ces derniers jours qu’un accord est proche d’être trouvé avec la Juventus pour un prêt payant et une option d’achat. Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier ce mardi soir.

Le journaliste italien explique dans un tweet que Milik et son agent vont rencontrer la direction de la Juventus ce mercredi afin de trouver un accord final dans ce deal. Il s’agirait bien d’un prêt avec une option d’achat non-obligatoire pour l’attaquant polonais à hauteur de 8M€.

« La Juventus a rendez-vous avec l’agent d’Arkadiusz Milik. Les pourparlers entreront dans des étapes clés demain (mercredi) afin de parvenir à un accord complet, également avec l’OM. Deal négocié entre la Juventus et l’OM : Prêt de 2m€ plus option d’achat non obligatoire. Pas encore de communication finale avec Memphis Depay. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (23/08/22)

