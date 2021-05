Mercato OM: Balerdi ne veut pas lâcher !

Arrivé en prêt cet été en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a mis du temps à se faire une place de titulaire à l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, le défenseur argentin a confirmé vouloir être olympien la saison prochaine.

Le secteur défensif sera l’un des chantiers les plus importants du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Si Duje Caleta Car pourrait être l’un des joueurs vendus cet été car il est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. En plus de cela, Leonardo Balerdi n’appartient toujours pas à l’OM. Si l’option d’achat du défenseur argentin semble un peu élevé pour les finances marseillaises (15M€), le voir rester ne serait pas totalement une surprise.

balerdi chaud pour rester

Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, Léonardo Balerdi s’est confié sur son avenir. Il aimerait rester à Marseille la saison prochaine.

» J’aimerais rester à l’OM car j’ai acquis beaucoup de confiance ici. Il y a un bon projet sportif futur. J’aimerais en faire partie et apporter mon aide. Les deux clubs doivent négocier pour trouver un accord. J’ai une très bonne relation avec le coach. J’en avais déjà une très bonne avec lui quand j’étais sparring-partner avec l’Argentine avant le Mondial 2018 (Sampaoli était le sélectionneur) et c’est aussi le cas à Marseille. Nous sommes Argentins, en France : il y a une bonne connexion. » Léonardo Balerdi – Source: Dauphiné Libéré (20/05/2021)