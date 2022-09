Mercato OM : Surprenant revirement de Bamba Dieng ?

Alors qu’il n’a pas joué la moindre minutes avec l’OM depuis le début de la saison, Bamba Dieng aurait demandé à quitter le club pour rejoindre l’OGC Nice.

Tout proche de signer à l’OGC Nice dans les tout derniers instant du mercato, Bamba Dieng a vu son transfert chez les Aiglons avorté en raison d’une anomalie détecté lors de la visite médicale. L’arrêt des négociations entre l’OM et le Gym semblait avoir mis fin au feuilleton mais tout ne semble pas terminé. S’il n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs en Ligue des Champions, l’international Sénégalais a réintégré le groupe du Tudor et postule désormais pour une place dans l’équipe. Malgré son retour dans le groupe, le buteur de 22 ans n’aurait pas abandonné l’idée de quitter le club. En effet, Dieng aurait la ferme intention de quitter Marseille au plus vite.

🔹L’OGC Nice serait revenu à la charge pour Bamba Dieng 🇸🇳 et espèrerait le recruter en tant que joker. Négociations en cours avec l’OM. (@QuotidienSport)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/xSprdGcBJg — MercatOM (@Mercat_OM) September 25, 2022

Nice espère toujours Bamba Dieng

Selon les informations du Quotidien du Sport, Dieng serait toujours ciblé par les dirigeants niçois qui peuvent encore recruter sous la forme d’un joker. En difficulté depuis le début de la saison, les Aiglons aurait fait du Sénégalais une priorité afin de renforcer leur effectif. Le club olympien a déjà fixé ses conditions pour un éventuel départ de Dieng : Longoria veut un transfert sec au dessus de 10 millions d’euros. De son coté Bamba Dieng souhaiterait quitter le club pour gagner du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. Déclassé dans la hiérarchie des attaquants de l’OM, l’international Sénégalais pousse en interne pour un départ vers Nice.

Internationaux OM : Pape Gueye titulaire, Bamba Dieng retrouve les terrains ! – https://t.co/QpusHO8swl pic.twitter.com/CEz7c63rMV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2022

La direction ne croit pas en lui

« Quand il recrute Luis Suarez cet été et Cédric Bakambu cet hiver, ils ont l’intention de vendre Bamba (Dieng). Est ce qu’il croit véritablement en lui ? Aujourd’hui c’est ça la vrai question. Je pense que le joueur et son entourage doivent le réceptionner de la manière suivante. Il doit se dire qu’on ne lui fait pas confiance. Plus que de la pression, c’est plutôt l’état d’esprit dans lequel se trouve Dieng aujourd’hui qui pose question. Il est jeune, il a envie de réussir à l’OM mais je ne suis pas sur que la direction croit en lui. Il y a aussi des volontés de l’entraineur d’intégrer certains joueurs et d’en écarter d’autres pour des raisons sportives ou extra-sportives. On n’est pas dans la tête de Tudor mais si c’est lui qui a voulu faire venir Suarez, il passera avant Dieng. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)