OM – Francfort : Les révélations glaçantes d’un supporter Allemand

À la suite des incidents survenus lors du match de Ligue des Champions entre l’OM et Francfort, l’UEFA a lourdement sanctionné le club phocéen. Interrogé dans la Provence, un supporter allemand est revenu sur cette soirée cauchemardesque.

Dans son édition du jour, le quotidien la Provence est revenu sur les incidents du match de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort (0-1). Le club phocéen a été lourdement sanctionné d’un match à huis clos contre le Sporting lors de la prochaine journée. Le virage nord sera aussi fermé lors de la réception de Tottenham. Un supporter de l’Eintracht Francfort explique dans la Provence sa version des faits. Il condamne aussi fermement les saluts nazis observés parmi certains fans allemands.

Nos bus ont été attaqués et nous avons été poursuivis toute la nuit à travers Marseille

« Nous sommes choqués par la violence et la haine dont nous avons été témoins. Nous avons aussi honte des deux abrutis, chez nous, qui ont fait le salut hitlérien. Ils ont aujourd’hui de gros ennuis, à juste titre. Croyez-moi, nous sommes en colère contre eux. Nous n’avons rien de tel d’habitude et nous sommes fiers de nos valeurs anti-racistes. Nous sommes aussi multiculturels que Marseille. (…) Nos bus ont été attaqués et nous avons été poursuivis toute la nuit à travers Marseille. Il y a, chez nous aussi, des jeunes qui ne se comportent pas bien. Ils ont également tiré des roquettes. Nous sommes inquiets de voir que les anciens Ultras n’arrivent plus à les contrôler. D’habitude, il n’y a des problèmes que lorsque nous rencontrons des supporters d’extrême droite, comme ceux de la Lazio par exemple. À Marseille, la plupart d’entre nous étions là pour faire du tourisme. Nous aimons voyager. » Supporter de l’Eintracht Francfort – Source : La Provence (26/09/2022)

« Ça n’a pas sa place dans ce monde ! »

« C’est dommage que cela se soit passé ainsi, a regretté Trapp. L’ambiance dans le stade était en fait bonne pour nous, les joueurs. Ce qui ne va pas en revanche, ce sont les fusées qui volent. Pour les maîtriser, il faut des gens qui doivent s’en occuper » Kevin Trapp – 13/09/2022

« Si vous commencez à lancer des pétards sur votre voisin, vous irez en prison assez rapidement. Ça n’a pas sa place dans ce monde. Quelques-uns utilisent le stade pour provoquer des débordements » Source : Oliver Glasner – 13/09/2022