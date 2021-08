Après avoir réussi à attirer Konrad de la Fuente cet été, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la Masia, l’OM serait désormais intéressé par Ilaix Moriba. Toutefois, le FC Barcelone ne souhaite pas s’en séparer.

La révolution n’est pas encore terminée dans l’effectif olympien. Après avoir totalement renouvelé l’effectif et enregistré huit renforts, Pablo Longoria compte encore recruter. Alors que sa priorité est de se renforcer au poste de latéral droit, le président olympien continue de flairer les bonnes opportunités du marché. Pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli et des supporters olympiens, la mayonnaise semble avoir pris entre toutes les différentes recrues. William Saliba, Luan Peres, Mattéo Guendouzi, Gerson, Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder ont tous montré des qualités et de l’envie depuis qu’ils sont arrivés.

La semaine dernière, Mundo Deportivo révélait que Pablo Longoria s’intéresserait à une nouvelle pépite du FC Barcelone. En effet, le président olympien serait à l’affût dans le dossier menant à Ilaix Moriba, qui est en fin de contrat avec le club catalan à l’issue de la saison 2021/2022. Toutefois, la concurrence serait rude dans ce dossier puisque des équipes allemandes, Manchester City ou encore Chelsea seraient également intéressées par le profil du milieu de terrain.

Le Barça veut conserver Moriba

Par ailleurs, un autre problème vient se dresser devant Pablo Longoria. En effet, le FC Barcelone ne semble pas enclin à se séparer d’Ilaix Moriba la saison prochaine. À en croire les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone aurait soumis un ultimatum au jeune milieu de terrain. En effet, il aurait le choix entre prolonger son contrat au montant proposé par le club catalan ou rester dans les tribunes cette saison. Même si le FC Barcelone est dans le besoin de vendre, il ne serait pas prêt à céder son joueur à un prix moins élevé. À ce jour, les contacts entre les deux parties seraient au point mort.

LE MERCATO n’est pas terminé – Longoria

Lors du match face à Villarreal, Pablo Longoria avait prévenu que le mercato était loin d’être terminé au niveau des arrivées. Toutefois, ça semble compliqué pour enrôler Ilaix Moriba lors du mercato estival…

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/2021)