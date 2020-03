Mercato OM : Batshuayi lâche un indice sur son avenir?

Evoqué dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival, Michy Batshuayi aurait fait savoir à son entourage qu’il souhaite rester à Londres…

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Michy Batshuayi n’a plus beaucoup de temps de jeu à Chelsea. L’international belge est barré par l’éclosion de Tammy Abraham et le retour en force d’Olivier Giroud.

Passé par Valence et le Borussia Dortmund en prêt, il a également évolué sous les couleurs de Crystal Palace en Premier League. Evoqué sur le départ, l’OM se serait positionné pour s’attacher les services de son ancien attaquant.

Selon les informations du Sun, Michy Batshuayi ne verrait pas d’un bon oeil un retour en France. Il aurait l’intention de rester à Londres mais souhaite quitter Chelsea pour retrouver du temps de jeu. Crystal Palace, un club où il est passé, serait fortement intéressé par son retour… L’OM paraît donc hors de sujet pour le mercato d’été.

Chelsea outcast Michy Batshuayi eyed by Crystal Palace in end of season transfer and striker wants London stay https://t.co/H04WfHBQ3I

— Sun Sport (@SunSport) March 12, 2020