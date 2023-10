Mercato OM: « Beaucoup de joueurs sont partis… Tout a changé »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné 1-0 à Nice samedi soir à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Ancien milieu de terrain marseillais aujourd’hui à Nice, Morgan Sanson s’est confié en zone mixte.

Morgan Sanson a reconnu que la victoire a été compliqué à obtenir face à l’OM.

On a un gardien qui fait peur

“On est dans une bonne période. Les deux ou trois situations que l’OM a eues en fin de match aurait pu tourner en sa faveur. Peut-être qu’un match nul aurait été plus équitable. En tout cas, on prend cette victoire avec beaucoup de plaisir. Tactiquement, l’OM nous a beaucoup embêtés au milieu de terrain. Ils ont bien dézoné, ils ont bien bougé. On a réglé les choses en deuxième mi-temps, c’était mieux. On a tremblé à la fin sur une ou deux situations. On a un gardien qui fait peur, c’est difficile pour les attaquants, a expliqué le milieu de terrain dans des propos rapporté par La Provence. C’est toujours particulier pour moi d’affronter l’OM, même si c’est moins le cas aujourd’hui, car beaucoup de joueurs sont partis. Je crois qu’il ne reste que Léo (Balerdi) et Val (Rongier). Tout a changé, mais ça reste un match particulier.”

Présent en zone mixte après la victoire de Nice face à l’OM (1-0) ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1, Dante a reconnu les difficultés de son équipe face aux Phocéens.

« L’OM a eu des idées qui ont pu nous mettre en difficulté »

« C’était le match le plus compliqué depuis le début de la saison, au niveau de l’ajustement tactique. Un ou deux joueurs de l’OM jouaient la carotte. Quand on sortait, on devait faire attention car il y avait toujours quelqu’un derrière nous. L’OM a eu des idées qui ont pu nous mettre en difficulté », a-t-il constaté.

🚨 𝗟’𝗢𝗚𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗠 ! 🔴⚫️ Les Aiglons prennent la tête de la Ligue 1. 🔝 pic.twitter.com/H1v8A7lvmh — Actu Foot (@ActuFoot_) October 21, 2023

Une victoire qui permet à l’OGC Nice de s’emparer provisoirement de la tête du championnat. L’équipe dirigée par Francesco Farioli compte désormais 7 points d’avance sur le club phocéen. Une réaction marseillaise sera attendue le week-end prochain avec la réception de l’Olympique Lyonnais au Vélodrome.