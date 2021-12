Mercato OM : « Belaïli, c’est un joueur sexy à voir jouer »

Après avoir brillé avec l’Algérie lors de la dernière Arab Cup, le nom de Youcef Belaïli a été associé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Téo Greuzat est allé recueillir les propos de Touhami.B, journaliste de DZ Foot à son sujet. Voici un extrait de son entretien qui sera à retrouver en intégralité dès ce mardi matin.

Le nom de Youcef Belaïli est souvent revenu du côté de Marseille ces derniers jours. Après avoir réalisé une brillante Arab Cup avec la sélection algérienne, l’attaquant de 29 ans a résilié son contrat avec le Qatar SC.

A lire aussi : Mercato : Djellit se paye les dirigeants de l’OM pour Belaïli !

Aujourd’hui libre de tout contrat, de nombreux supporters aimeraient voir Youcef Belaïli endossé la tunique olympienne. Cependant, s’il a dernièrement été proposé au club phocéen, Foot Mercato avait cependant révélé que Pablo Longoria ne serait pas intéressé par son profil.

Belaïli avec Milik, ça pourrait marcher – Touhami.B

A lire aussi : Mercato OM : On en sait plus sur les (grosses) exigences salariales de Belaïli !

Téo Greuzat est allé recueillir les propos de Touhami.B, journaliste pour DZ Foot, qui a donné son avis sur Youcef Belaïli. Selon lui, l’international algérien pourrait bien s’entendre avec un profil comme Arkadiusz Milik.

« Belaïli, c’est un joueur sexy à voir jouer, c’est un fin dribbleur. Techniquement, il n’y a rien à dire, c’est parfait. Il n’y a pas un contrôle raté, c’est le joueur maghrébin par excellence. Ce qu’il a en plus, c’est qu’il est extrêmement puissant. Quand il part lancé, c’est un bœuf, il est extrêmement costaud. À l’épaule, il est capable de bouger des mecs, il peut passer en puissance, il peut pousser la balle, agrémenter de certains dribbles… Il allie la technique et la puissance physique. Je ne dirais pas qu’il est très athlétique car ce n’est pas un joueur qui va à 2000 à l’heure. Mais il est vraiment physique. Il joue ailier gauche mais il peut aussi jouer en tant que numéro 10. Il a pris un peu de poids, il n’est pas toujours en très bonne forme mais il s’est transformé d’ailier de percussion à meneur excentré avec parfois des périodes de percussion. C’est un très bon finisseur, il rentre, il enroule… Il aime beaucoup jouer avec des attaquants d’appui donc avec un joueur comme Bounedjah donc avec Milik ça pourrait marcher. Il aime beaucoup trouver son attaquant en appui, proposer des solutions derrière et percuter avec des courses… » Touhami. B – Source : Football Club de Marseille (27/12/2021)