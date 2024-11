Mercato OM : Benatia a flairé un bon coup en Premier League ?

L’OM dispose déjà de deux ailiers anglais dans son effectif avec Greenwood et Rowe, le club olympien regarde toujours le marché anglais et pourrait tenter de récupérer un jeune talent international U19 qui arrive en fin de contrat….

L’Olympique de Marseille suit de près la situation de Josh Duffus, jeune attaquant talentueux de Brighton, selon les informations rapportées par HITC. Le joueur de 19 ans, qui arrive en fin de contrat avec les Seagulls en juin 2025, attire l’attention de plusieurs clubs européens, et l’OM semble être l’un des plus sérieux prétendants à sa signature. Une aubaine pour les Phocéens, qui cherchent à renforcer leur secteur offensif avec un jeune joueur prometteur.

HITC understands Brighton starlet Josh Duffus is being tracked by a host of European clubs.

He was handed his debut by Roberto De Zerbi and we can reveal that Marseille are one of the sides keeping close tabs on the teenage forward.https://t.co/nfJURDkW9e

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) November 16, 2024