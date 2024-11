OM : Rabiot savoure sa revanche

Auteur d’un doublé avec l’équipe de France hier soir face à l’Italie, le milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot s’est exprimé au micro de TF1 à l’issue de la rencontre.

Titulaire avec les Bleus lors de la victoire face à l’Italie ce dimanche soir, Adrien Rabiot s’est particulièrement distingué en inscrivant un doublé. L’équipe de France s’est imposée avec autorité (3-1), et le joueur de l’OM a savouré cette revanche face aux Italiens à l’issue de la rencontre.

Rabiot: « Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas fait un match comme ça »

« Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas fait un match comme ça, qu’on n’avait pas lutté de cette manière tous ensemble, jusqu’à la fin. On avait pour objectif aussi de gagner avec deux buts d’écart, on l’a fait. Mais franchement, l’entraide qu’il y a eue sur ce match, la combativité, l’esprit d’équipe, c’est à souligner. Franchement on a pris du plaisir à jouer ce match. »

« C’était un contexte différent (jeudi). Il y avait surtout une revanche à prendre par rapport au match précédent face à l’Italie, qui était venue gagner chez nous. C’est une belle soirée, j’espère qu’on va continuer à montrer ce visage là, c’est le vrai visage de l’équipe de France, » a ainsi déclaré le joueur de l’OM au micro de TF 1 après le match de l’Equipe de France.

