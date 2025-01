Mercato OM : Benatia a trouvé un autre latéral droit ?

L’OM travaille pour renforcer ses couloirs. Alors que le nom de Zalewski est évoqué côté gauche, un latéral droit pourrait débarquer. Pol Lirola, qui vient de retrouver l’entrainement collectif, pourrait être poussé vers la sortie, un latéral néerlandais serait pisté…

En effet, selon le média néerlandais AD, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Devyne Rensch, le latéral droit de l’Ajax, dont l’avenir semble incertain. Le joueur, âgé de 21 ans qui compte une sélection avec les Pays Bas, est sur le radar de plusieurs clubs européens, dont l’OM, Naples et Everton. L’Ajax, bien que conscient des qualités du défenseur, a récemment rejeté une offre de 5 millions d’euros de l’AS Roma. Le club d’Amsterdam, qui cherche à maximiser la vente de son joueur cet hiver car le joueur sera libre en juin prochain, réclame près du double de cette somme, ce qui pourrait compliquer la transaction. L’OM, à la recherche d’un latéral droit de qualité pour renforcer son équipe, suit donc attentivement la situation de Rensch.

A lire : OM : 6 absents et une grosse incertitude face au LOSC !

L’Ajax demande 10M€ pour Rensch ?

Le jeune néerlandais a fait ses débuts en équipe première avec l’Ajax en 2020 et a depuis accumulé 102 apparitions en Eredivisie. Avec 10 buts inscrits au cours de ses performances en championnat néerlandais, il a prouvé qu’il était un défenseur offensif, capable d’apporter une réelle valeur ajoutée à son équipe. Ses qualités techniques et sa capacité à attaquer depuis l’arrière font de lui un joueur très convoité, avec un potentiel de développement impressionnant. Pour l’OM, qui cherche un concurrent à Luis Henrique, l’acquisition de Rensch représente une belle opportunité pour l’avenir.

Cependant, l’OM ne serait pas seul sur ce dossier. Naples et Everton seraient également intéressés par l’international néerlandais. Bien que l’Ajax préfère probablement vendre cet hiver pour capitaliser sur son joueur, l’Olympique de Marseille pourrait tenter de négocier un accord en espérant récupérer le latéral l’été prochain sans indemnité de transfert, au terme de son contrat.

Dans tous les cas, Marseille semble prêt à se positionner sérieusement pour cet été, mais pourrait aussi tenter une approche plus rapide pour devancer la concurrence et s’attacher les services de Rensch plus tôt que prévu.