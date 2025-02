Mercato OM : Benatia annonce des discussions pour une prolongation importante !

Le directeur du football de l’OM, Medhi Benatia, a confirmé l’ouverture imminente de discussions pour prolonger Valentin Rongier, sous contrat jusqu’en 2026. Le milieu de terrain, essentiel à l’équilibre de l’équipe, est un élément clé pour Roberto De Zerbi.

L’arrivée d’Ismaël Bennacer cet hiver ne remet pas en cause l’avenir de Rongier, pilier du milieu marseillais depuis son retour de blessure en novembre dernier. Après une longue absence due à une blessure au genou, l’ancien Nantais a retrouvé un rôle de titulaire indiscutable, démontrant son importance dans l’équipe. Son contrat expirant en juin 2026, il attire déjà l’attention en vue du prochain mercato estival.

C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe

Medhi Benatia a officialisé la volonté du club d’entamer des négociations : « Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c’est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument. »

En plus de son importance tactique, Rongier représente un cadre expérimenté, un atout pour la Coupe d’Europe à venir. « Dans l’attitude, dans le comportement, dans ce qu’il dégage pour l’équipe, c’est un joueur très important », souligne Benatia. « Même l’année prochaine, tu dois avoir un Valentin Rongier dans l’effectif. » L’OM veut ainsi anticiper l’avenir et bâtir une équipe compétitive sur tous les tableaux.

