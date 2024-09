Mercato OM : « Benatia c’est un sorcier, comment a-t-il fait pour faire venir Højbjerg ? »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, le supporter marseillais et intervenant régulier sur FCM, Massimo Stern, s’est exprimé sur le travail effectué par Medhi Benatia durant le mercato estival. Il évoque également le recrutement d’Hojbjerg.

Pierre-Emile Hojbjerg est rapidement devenu incontournable dans cette effectif olympien version Roberto De Zerbi. Il s’est imposé comme un patron sur le terrain et dans le vestiaire de l’OM. Massimo Stern se demande comment Benatia a réussi à recruter un joueur de ce calibre. « Tu vas chercher un joueur de Premier League qui n’est pas libre.Tu arrives à convaincre un mec de Premier League de venir de Marseille sans Ligue des champions, c’est incroyable. Benatia c’est un sorcier. Comment on a fait pour faire venir à Hojbjerg ? J’ai toujours dis que l’OM a besoin de joueurs avec un certain pédigrée. Citez-moi un milieu de terrain avec la qualité d’Hojbjerg, je n’ai pas vu ça depuis Lassana Diarra. Luiz Gustavo c’est un petit garçon a côté de lui, lui c’est un capitaine, un monstre. »

#MercatOM : « Benatia, c’est un sorcier ce mec ! » @MassimoStern est très étonné du mercato de l’#OM et loue le travail de 🇲🇦@MedhiBenatia cet été. pic.twitter.com/qO7s8dr5OP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2024

A lire aussi : OM – OL : « Les lyonnais ont été nuls ! Nuls ! »