OM – OL : « Les lyonnais ont été nuls ! Nuls ! »

Christian Caminiti (ex-OM), Jean-Charles de Bono (ex-OM), et les journalistes du FCM ont discuté du match entre l’OL et l’OM, au cours de l’émission d’hier. Ils ont notamment évoqué la défense lyonnaise, qui laisse à désirer.

L’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile face à l’Olympique de Marseille (2-3), dimanche soir. Malgré leurs 64 % de possession et leur supériorité numérique à partir de la cinquième minute, les hommes de Pierre Sage n’ont pas réussi à prendre le dessus sur l’équipe phocéenne.

Une ribambelle de mésentente

« Lyon a été nul ! »

Christian Caminiti s’est exprimé sur les dernières performances de l’Olympique Lyonnais. « Ils ont été nuls ! Nuls ! », estime l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. « En ayant dominé tout ce match-là, on voit la tête des Lyonnais à la sortie. Rayan Cherki a même balancé sur ses propres coéquipiers ! Quand Ćaleta-Car était à l’OM, tout le monde disait que c’était un bon joueur, il est jeune etc. Pour moi, c’était ni goût ni saveur. Il marquait 3 ou 4 buts dans la saison, de la tête et sur corner comme il l’a fait dimanche, et après c’était une ribambelle de mésentente. Là c’est aussi ce qui s’est passé ! »

« Derrière c’était nul ! »

L’ancien olympien a poursuivi en parlant de la défense lyonnaise. « Derrière c’était nul ! », a remarqué Christian Caminiti. « Il n’y avait aucune défense, le gardien était perdu, il ne savait pas trop s’il devait rester dans ses buts ou sortir, et les milieux de terrain n’arrivait pas à contenir les joueurs adverses. Ils étaient tellement obnubilés par le fait de jouer des petits ballons, de jouer dans la surface et d’aller marquer des buts, qu’ils ne se sont pas inquiété de leur défense. », a-t-il ajouté.

