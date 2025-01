Mercato OM : Benatia écarte cette option récurrente !

L’Olympique de Marseille a décidé de ne pas perturber un système qui fonctionne bien, notamment grâce aux performances solides de Amir Murillo et Luis Henrique. Suite au recrutement de Felipe Ramos, la piste menant à Kiliann Sildilla n’est plus d’actualité…

L’Olympique de Marseille devrait définitivement abandonner la piste menant à Kiliann Sildilla, latéral droit de Fribourg. Bien qu’un transfert semblait imminent l’été dernier, le club phocéen a décidé de ne pas relancer ce dossier cet hiver. Selon Loïc Tanzi, journaliste pour L’Équipe, l’international français, toujours intéressé par le projet marseillais, se dirige désormais vers une signature avec le VFL Wolfsburg. « Sidilla (Fribourg) se rapproche d’un accord avec Wolsburg malgré l’intérêt d’autres clubs européens ». Plusieurs clubs européens étaient en lice, mais c’est bien Wolfsburg qui semble avoir pris l’avantage. De son côté, l’OM a fait un autre choix…

Sildillia vers Wolsburg !

Sidilla (Fribourg) se rapproche d’un accord avec Wolsburg malgré l’intérêt d’autres clubs européens #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 9, 2025



L’un des principaux éléments ayant conduit à cette décision est la solidité et la stabilité retrouvées sur le flanc droit de la défense marseillaise. Amir Murillo, qui ne faisait pas partie des favoris en début de saison, a su s’imposer grâce à des performances régulières. Auteur de 13 titularisations en 16 journées de Ligue 1, l’international panaméen est devenu un maillon essentiel de l’équipe. Il a formé une paire solide avec Luis Henrique a déjà montré sa polyvalence et son efficacité défensive, notamment en sécurisant l’arrière-garde de l’OM. De plus, le club a recruté un défenseur central droit, en la personne de Luiz Felipe Ramos.

En optant pour la continuité, l’Olympique de Marseille semble avoir trouvé un équilibre sur ce poste et préfère maintenir cette stabilité plutôt que de perturber un système qui fonctionne bien. Avec Murillo et Henrique, l’OM s’assure de la solidité défensive dont il a besoin et semble donc avoir refermé la porte à l’arrivée de Sildilla, se tournant plutôt vers l’avenir avec les joueurs en place.