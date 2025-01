Ex OM : Christophe Dugarry monte au créneau (et tape très fort) pour défendre Zinédine Zidane !

Christophe Dugarry a vivement défendu Zinédine Zidane sur RMC Sport, balayant toute idée de peur ou d’hésitation de l’ex-n°10 des Bleus à devenir sélectionneur. L’ancien attaquant n’a pas non plus épargné Noël Le Graët, critiquant son manque de vision sur l’avenir de Zizou.

«Mais vous pensez qu’il a peur de ne pas faire aussi bien que Deschamps ? Vous connaissez mal Zizou, arrêtez, a déclaré Dugarry, avant de poursuivre sur l’avenir de ZZ. Il n’a pas peur du challenge, il n’a pas peur de se mouiller, ni de l’échec, c’est un rêve de gosse pour lui (d’entraîner les Bleus, ndlr), comme de porter le maillot. S’il a toujours envie d’entraîner la France ? Mais bien évidemment, c’est pour ça que quand j’ai lu Le Graët dire qu’il doutait de l’intérêt de Zidane… Mais heureusement qu’on l’a viré celui-là. Tu te rends compte qu’il était président de la Fédération, et il ne savait pas que Zizou voulait devenir sélectionneur, mais mec…»

Hier soir sur RMC Sport, l’ancien attaquant de l’OM et champion du monde 1998, Christophe Dugarry, a livré un plaidoyer passionné en faveur de Zinédine Zidane, candidat pressenti pour le poste de sélectionneur des Bleus après Didier Deschamps. Dans son style direct et sans filtre, Dugarry n’a pas mâché ses mots, égratignant au passage l’ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët.

« Zizou n’a peur de rien »

Interrogé sur les spéculations autour des ambitions de Zidane pour devenir sélectionneur de l’équipe de France, Dugarry a balayé d’un revers de main l’idée que l’ancien numéro 10 des Bleus pourrait hésiter ou craindre ce défi :

« Mais vous pensez qu’il a peur de ne pas faire aussi bien que Deschamps ? Vous connaissez mal Zizou, arrêtez ! Il n’a pas peur du challenge, il n’a pas peur de se mouiller, ni de l’échec. C’est un rêve de gosse pour lui, comme de porter le maillot bleu. »

Des propos qui rappellent la détermination de Zinédine Zidane tout au long de sa carrière, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Zidane a toujours su répondre aux attentes, même les plus élevées.

Noël Le Graët dans le viseur

Dugarry n’a pas caché son agacement envers Noël Le Graët, ancien président de la FFF, qu’il a critiqué pour son manque de clairvoyance sur les ambitions de Zidane :

« Quand j’ai lu Le Graët dire qu’il doutait de l’intérêt de Zidane… Mais heureusement qu’on l’a viré celui-là. Tu te rends compte qu’il était président de la Fédération, et il ne savait pas que Zizou voulait devenir sélectionneur, mais mec… »

Ces déclarations font référence aux propos polémiques tenus par Le Graët en début de semaine rapportés par RMC : Je ne sais pas trop si ça l’intéresse vraiment », a-t-il simplement déclaré après après l’annonce surprise de l’arrêt de Didier Deschamps.

Le rêve toujours vivant

Pour Dugarry, il ne fait aucun doute que Zidane rêve encore de diriger l’équipe nationale. Si l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus semble solidement ancré jusqu’à la fin de l’Euro 2024, la pression pour voir Zidane un jour aux commandes ne cesse de grandir. « Bien évidemment qu’il veut entraîner la France. C’est son objectif ultime, et ce n’est qu’une question de temps. »

Un soutien sans faille

Les propos de Christophe Dugarry témoignent non seulement de son admiration pour Zidane, mais aussi d’une certitude partagée par de nombreux observateurs : l’histoire entre Zizou et les Bleus n’est pas terminée. Reste à savoir si et quand ce rêve deviendra réalité.

Pour l’instant, les regards sont tournés vers Didier Deschamps et ses performances avec les Bleus. Mais derrière lui, l’ombre de Zidane continue de grandir, portée par une génération de joueurs et de supporters qui espèrent le voir, un jour, guider l’équipe de France vers de nouveaux sommets.