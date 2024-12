Mercato OM : Benatia joue carte sur table sur le dossier Pogba !

C’est le dossier brûlant qui anime l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines : Paul Pogba rejoindra-t-il le club phocéen ? Mehdi Benatia, conseiller du président de l’OM, a apporté une réponse.

Invité dans l’émission l’After Foot, le dirigeant de l’OM Medhi Benatia a de nouveau évoqué le dossier Paul Pogba :

« Adri (Rabiot) en a parlé parce qu’on l’a interrogé là-dessus, il est bien éduqué donc il a répondu. Ils sont proches avec Paul. Ils ont un très beau rapport, ils ont gagné ensemble. Il a dit que c’était un top joueur. Ca ne m’a pas dérangé. Au contraire, si on m’avait posé la question, j’aurais aussi mis en avant un coéquipier. (…) Est-ce qu’il peut venir cet hiver ? Aujourd’hui il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu. Paul sait le respect que je lui porte et l’affection. Au delà du top joueur, c’est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l’a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension. Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l’apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un oeil. Aujourd’hui, concrètement, est-ce que l’OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre 6 mois ? » a déclaré le dirigeant marseillais sur les ondes de RMC.

