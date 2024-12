Mercato OM : Benatia révèle pourquoi De Zerbi a refusé Manchester United !

Le conseiller du président de l’Olympique de Marseille Mehdi Benatia s’est exprimé dans l’émission l’After Foot sur RMC ce jeudi soir. Il a notamment révélé pourquoi Roberto De Zerbi a refusé Manchester United.

Medhi Benatia, invité de l’émission After Foot sur RMC Sport ce jeudi soir, s’est exprimé notamment sur la signature de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille cet été. L’ancien joueur de la Juventus a ainsi révélé pourquoi le technicien italien avait refusé Manchester United pour choisir Marseille.

«J’ai eu beaucoup d’entraîneurs : Allegri, Guardiola… De Zerbi m’a demandé l’autre jour quel joueur j’étais le plus fier d’avoir ramené à l’OM. Mais le plus gros coup c’est le coach. Je suivais ses matchs en PL. Comment je l’ai convaincu ? C’est Marseille, ça a beaucoup joué. Je le connaissais déjà. On se connaissait bien. J’étais à Dubai, je lui ai parlé du projet. J’ai pris un vol pour Milan, pour lui expliquer autour d’un petit-déjeuner. Je savais qu’il y avait Manchester United. Je savais aussi pourquoi il n’avait pas donné son accord à Manchester United. Il a fait des sacrifices pour venir ici. Je lui ai expliqué le projet. C’est quelqu’un de brillant. Il aime bien écouter, on discute de tout. Il n’a pas besoin de mes conseils. J’apprends encore à regarder des séances, je prends du plaisir»,a ainsi expliqué le dirigeant de l’OM.

