Mercato OM : Benatia ne mâche pas ses mots sur les changements permanents (et Wahi)

Au cours d’un entretien accordé au journal l’Equipe, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a clarifié sa vision. Il assume les nombreux changements au sein de l’effectif et insiste sur la nécessité d’un cadre strict. Il revient notamment sur le cas Elye Wahi, récemment transféré à Francfort, et sur les exigences mentales requises pour évoluer au plus haut niveau.

Depuis plusieurs mois, l’OM est accusé de multiplier les changements dans son effectif à chaque mercato, donnant l’image d’un club instable. Medhi Benatia s’est exprimé sur cette politique et défend des choix assumés : « Mon but n’est pas de changer d’équipe tous les cinq mois. On peut avoir de la patience, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables, le but est de se fier à certains joueurs avec une certaine mentalité et d’aller de l’avant, comme un Isma Bennacer, par exemple, je sais qu’il remplit toutes ces cases. »

Le dirigeant marseillais souligne ainsi que chaque recrue est évaluée non seulement sur ses qualités techniques, mais aussi sur son attitude et son professionnalisme. Ceux qui ne correspondent pas à ces critères ne restent pas longtemps sous le maillot olympien.

Elye Wahi : un talent à encadrer

Le cas Elye Wahi illustre parfaitement cette philosophie. L’attaquant, passé par Lens et désormais à Francfort, n’a jamais été une surprise pour les dirigeants marseillais, qui connaissaient ses forces mais aussi ses fragilités mentales. Medhi Benatia l’explique clairement : « Un Wahi, vous ne pouvez pas découvrir ses failles mentales à son arrivée. Vous connaissez son agent depuis un bail, ses anciens coaches… Si Elye n’avait pas certaines failles, il ne serait pas allé à Lens ou chez nous, mais directement dans un top club. »

Le directeur du football insiste sur la nécessité d’un cadre strict pour tirer le meilleur des joueurs. « Je ne suis pas dans la police, je peux être là pour les joueurs, matin, midi et soir, ça ils le savent, mais je dois mettre un cadre, une discipline, un environnement de travail. Celui qui ne peut pas répondre à ça, je n’ai pas de problème à m’asseoir et trouver des solutions. »

