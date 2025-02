Mercato OM : Benatia : « On voulait faire Pogba ! « 

Le dossier Paul Pogba a bien été étudié par l’Olympique de Marseille, mais son arrivée cet hiver n’était pas envisageable. Medhi Benatia, directeur du football marseillais, a confirmé dans une interview à L’Équipe que le club reste attentif à la situation du milieu de terrain français en vue d’un éventuel mouvement l’été prochain.

L’OM s’est sérieusement penché sur la possibilité d’attirer Paul Pogba, mais plusieurs facteurs ont conduit à une mise en pause du dossier. Entre ses blessures à répétition et sa suspension, la direction marseillaise a jugé qu’un transfert immédiat n’aurait pas eu de sens, comme l’a expliqué Medhi Benatia : « On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n’est pas encore « fit », est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? » a expliqué le dirigeant marseillais dans les colonnes du journal l’Equipe.

Le club phocéen a toutefois bien noté l’intérêt du joueur pour le projet marseillais. Son leadership, son expérience et son attachement au football séduisent les dirigeants, qui pourraient relancer cette piste dans les mois à venir.

A lire aussi : Mercato : L’OM a fait très gros coup ! (en plus de Bennacer et Gouiri)

Une ouverture pour l’été prochain ?

Si l’OM a temporairement mis ce dossier en attente, Medhi Benatia ne ferme pas la porte à une arrivée future de Paul Pogba : « On va suivre l’évolution sur les six mois, et s’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente. »

Tout dépendra donc de l’évolution physique et sportive de l’international français. Si ce dernier retrouve un bon niveau, l’OM pourrait se positionner pour l’accueillir et lui offrir un nouveau défi dans un club où son charisme et son expérience seraient des atouts indéniables.

A lire aussi : Mercato OM : Benatia a tenté de récupérer un crack du Real Madrid cet hiver !