Mercato OM : Benatia tente un énorme coup (sous marin) de dernière minute (Romano Confirme ! )

L’OM poursuit son mercato avec ambition et cherche à renforcer son milieu de terrain. Après le départ d’Ismaël Koné, le club phocéen a pris contact avec l’AC Milan pour tenter d’obtenir un prêt avec option d’achat du milieu algérien Ismaël Bennacer.

🔵⚪️ After Ismael Kone’s exit, Olympique Marseille asked AC Milan for Ismael Bennacer on loan deal with buy option.

Initial approach made between clubs with Mehdi Benatia and Pablo Longoria on it, as @AlexisBernard10 reports. pic.twitter.com/7WawWhWxx1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025