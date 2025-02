Mercato OM : Fabrizio Romano donne les détails de ce nouveau deal !

Après Elye Wahi (Francfort) et Lilian Brassier (Rennes), une troisième recrue estivale pourrait quitter l’OM lors de ce mercato d’hiver. En effet, un accord existe pour le départ d’Ismaël Koné, l’OM va d’abord devoir faire signer un milieu (Fagioli?).

Le dernier mouvement en date pour les Rennais a été l’arrivée de Lilian Brassier, prêté par l’OM avec une obligation d’achat fixée à 12 millions d’euros. Toutefois, le mercato rennais ne s’arrête pas là. D’autres noms sont attendus dans les dernières heures de cette fenêtre de transferts. Musa Al-Taamari (8 M€), qui arrive de Montpellier, ainsi que l’ailier belge Kazeem Olaigbe, en provenance du Cercle Bruges, devraient renforcer l’effectif breton. Par ailleurs, Anthony Rouault, défenseur de Stuttgart, est sur le point de signer pour les Rennais jusqu’en 2029, contre un transfert estimé à 15 M€.

Mais un dossier en particulier intéresse fortement l’OM. Selon plusieurs sources, dont Ouest-France, le Stade Rennais aurait fait des avancées significatives pour Ismaël Koné, un milieu de terrain de Marseille, qui ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi. “Au cours des derniers mois, il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. Koné est sur le départ. Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraîne avec nous,” avait déclaré l’entraîneur marseillais.

🚨🔴⚫️ More on Ismael Kone and Rennes exclusive story.

Understand agreement between Rennes and OM for loan move is done, deal in place.

It all depends on OM to find replacement in order to get the green light for Kone’s loan transfer. pic.twitter.com/xsqY80owkw

