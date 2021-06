Mercato OM: Benedetto de retour au Mexique ?

Alors qu’il ne serait plus désiré du côté de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto pourrait quitter la France cet été. Régulièrement associé à un retour à Boca Juniors, c’est vers un autre ancien club que pourrait s’envoler l’attaquant argentin.

Ces derniers temps, des médias espagnols indiquaient que Dario Benedetto ( 41 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) pourrait rebondir du côté d’Elche. Une équipe qui a comme actionnaire, l’homme qui dirige l’agence de management de Benedetto, Christian Bragarnik. Après une saison particulièrement ratée à l’OM, le buteur argentin souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe. Pourtant, il semblerait qu’un de ses anciens clubs aimerait le rapatrier, et ce n’est pas Boca Juniors.

Un salaire trop important pour l’America ?

Selon le média local Bolavip, l’America, écurie dans laquelle Dario Benedetto a évolué entre janvier 2015 et juillet 2016 serait intéressé par son retour. Le club mexicain vient de se séparer de son buteur, Giovani Dos Santos, et serait tenté de le remplacer par l’attaquant marseillais. L’ Olympique de Marseille demanderait environ 6 millions d’euros pour son joueur. Le club olympien avait dû débourser environ 14 millions d’euros il y a deux saisons pour le recruter.

Son entourage dément aussi un retour à Boca Juniors

Récemment certains médias argentins évoquaient la possibilité d’un échange avec Cristian Pavon (25 ans). Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille avait toutefois réfuté ces informations.

A LIRE : Mercato OM : Longoria espère que Milik va rester !

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)