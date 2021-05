Mercato OM : « Benedetto ? La MLS ou Elche seront peut-être plus de son niveau… »

L’OM n’a pas fait mieux qu’un triste match nul 1-1 à Metz pour clôturer sa saison 2020/2021. Voici la note et l’appréciation de Dario Benedetto sur ce match.

On attendait un dernier match champagne suite à la première mi-temps proposé face à Angers la semaine dernière et tout le monde a été déçu. Face au bloc bas sans imagination proposé par Frederic Antonetti, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas montré de rythme, de mouvement et de justesse technique pour emballer la rencontre. Le match a donc été terne, sans occasion (aucun tir cadré pour l’OM en première mi-temps). Une partie ennuyeuse qui s’est un peu animée dans les arrêts de jeu et la rocambolesque utilisation de la VAR pour accorder un penalty de chaque côté, le tout occasionnant 15 minutes d’arrêts de jeu. Il était tant que cela se termine. Titulaire surprise aux côtés de Milik en attaque, Dario Benedetto n’a pas pesé sur cette rencontre. L’argentin pourrait changer d’air cet été…

A lire : FC METZ – OM (1-1) // LES NOTES DE FCM : PAS DE JEU, DÉCEPTION MAIS LES MARSEILLAIS FILENT EN EUROPE MALGRÉ TOUT…

La note de Dario Benedetto : 2/10

Son appréciation

La MLS ou Elche seront peut-être plus de son niveau…

Plus d’envie ou presque, Benedetto apparaît comme éteint depuis plusieurs semaines. A l’image de Caleta-Car, l’Argentin est devenu l’ombre de lui-même en quelques mois. L’arrivée de Milik l’aura achevée. Associé au Polonais, il n’aura pas réussi à faire la différence en début de rencontre. Il sera remplacé par Luis Henrique peu après l’heure de jeu. Le Brésilien touchera plus de ballons mais ne réussira pas vraiment à les exploiter.