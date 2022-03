Mercato OM : Benfica refuse près de 50M€ pour une ancienne piste de Longoria !

En 2020, l’Olympique de Marseille a tenté de récupérer Darwin Nunez à Almeria… L’attaquant a finalement choisi Benfica. Fabrizio Romano explique que West Ham a fait une offre de 48 millions d’euros !

L’Olympique de Marseille semble s’être trompé dans son recrutement de Luis Henrique. L’ailier brésilien n’a pas donné entière satisfaction ces dernières semaines et il n’est même plus utilisé par Jorge Sampaoli. Bakambu, Harit ou encore De la Fuente sont préféré à l’ancien joueur de Botafogo. Si l’on se remémore le mercato d’été 2020, Pablo Longoria avait coché plusieurs noms.

En effet, Luis Henrique ne semblait pas être le premier choix. Le président marseillais avait en tête de récupérer Dawin Nunez. L’attaquant a choisi Benfica après sa bonne saison à Almeria en seconde division espagnole plutôt que l’OM.

« C’était public, on était dans la bataille pour Darwin Nuñez. C’est un joueur qui faisait consensus auprès du propriétaire, du président, du coach. On était tous convaincus, mais il a finalement choisi un très bon club européen, Benfica, qui a très bien joué son jeu. Mais c’était un joueur qu’on a cherché à faire et qui faisait consensus au sein du club » Pablo Longoria – Source : Téléfoot

Darwin Nunez continue de briller avec le club portugais. Depuis le début de la saison, il en est déjà à 20 buts en 20 rencontres disputés. Sa cote a grimpé en flèche, allant jusqu’à 40 millions d’euros sur Transfermarkt. Benfica ne semble pas enclin à le laisser filer pour une petite somme. Ce mercredi, le journaliste italien Fabrizio Romano s’est exprimé à ce sujet. Il explique que West Ham s’est clairement positionné et aurait proposé un chèque de 48 millions d’euros.

Benfica a refusé cette offre pourtant très importante. Le club portugais espère en tirer encore plus dès cet été. D’autres clubs pourraient se positionner afin de le récupérer. Les enchères pourraient grimper lors du prochain mercato… De quoi laisser quelques regrets aux Marseillais qui auraient pu avoir un renfort de choix en la personne de Darwin Nunez.

