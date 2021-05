Mercato OM : Boga confirme son départ !

« Je n’avais plus aucun symptôme, j’allais me faire tester tous les trois jours et, à chaque fois, le test était positif. Le plus difficile, c’est que comme j’étais en plein déménagement, j’ai dû passer tout ce temps seul, enfermé à l’hôtel. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre, à part pour aller faire les tests. Pendant ce temps, mes coéquipiers ont repris l’entraînement, puis la compétition… Cela a été très long. Au bout d’un mois, Sassuolo m’a fait parvenir un vélo pour que j’essaye de garder la forme. (…) Ç’a été très compliqué, j’avais perdu énormément de souffle. J’étais dans un état physique comme je n’avais jamais été, largement moins bien que chaque année lors de la reprise. Là, j’avais tout perdu. Ça m’a beaucoup affecté. Je n’avais même plus de muscles dans les jambes donc j’avais aussi perdu ma vivacité. J’ai dû énormément travailler pour que ça revienne. (…) Retour en forme ? En novembre et même décembre. Avant ça, j’avais essayé de faire deux ou trois matches mais ce n’était pas moi. Quand je faisais une accélération, je n’avais pas ma vitesse, je n’avais pas mes changements de rythme… J’ai dû prendre sur moi. Je me suis vraiment senti bien à partir de janvier. Le Covid ne m’a rendu malade que trois jours, mais il m’a gâché une demi-saison ! » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)