Mercato OM : Longoria prêt à tenter sa chance pour ce milieu offensif de Serie A coté à 20M€ ?

Pablo Longoria va devoir reconstruire son effectif cet été. Le président de l’OM a un énorme chantier devant lui, en défense, milieu mais aussi en attaque. Le nom de Jérémie Boga est de nouveau évoqué…

Selon Foot Mercato, Pablo Longoria dispose de plusieurs pistes au poste de milieu offensif (Almada, Adli). Le média précise que le président olympien « tâte le terrain et réfléchit très sérieusement à la possibilité de recruter Jérémie Boga (joueur formé à l’ASPTT Marseille) cet été dont la valeur est estimée à une vingtaine de millions d’Euros par le président de Sassuolo, Giovanni Carnavalli. » Cependant, d’autres clubs français sont aussi sur les rangs…

Info : Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil de du virevoltant dribbleur de Sassuolo Jérémie Boga. Il a pris la température et pourrait rapidement prendre contact avec Sassuolo pour définir des modalités d’un transfert. #teamOM https://t.co/8EEsmpuaQu — Sébastien Denis (@sebnonda) May 12, 2021

L’OM revient dans la danse pour Boga ?

En effet, il y a quelques jours l’Equipe expliquait ce dimanche que la direction de Lyon cherche un ailier et s’intéresse de près à Jérémie Boga. Le joueur de 24 ans, qui avait rejoint très jeune Chelsea avant un prêt à Rennes lors de la saison 2014-2015, est suivi depuis longtemps par le staff du club de Jean Michel Aulas. De son côté, le joueur n’a jamais caché son attachement à l’OM, même lors de son prêt à Rennes en 2016.

Boga ? L’OM dispose déjà de Luis Henrique sans compter le retour de Radonjic…

Cependant, des doutes peuvent exister concernant le profil de Boga. D’une part, pour le moment Jorge Sampaoli ne joue pas avec des ailiers. De plus l’OM possède déjà Luis Henrique qui a le même profil et va voir revenir Nemanja Radonjic de son prêt au Herta Berlin. Difficile donc d’imaginer Pablo Longoria miser sur Boga alors que les moyens sur ce mercato s’annoncent limités…

Boga fan de l’OM