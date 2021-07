Mercato OM: Bonne nouvelle dans le dossier Almada ?

Seulement sept mois après son arrivée à Atlanta United, Heinze est limogé de son poste d’entraîneur. Après une bonne expérience en Argentine, à Velez, Gabriel Heinze connait son premier revers en tant que coach…

Gabriel Heinze aura participé à seulement 17 matchs en tant qu’entraineur d’Atlanta United. Son bilan, 4 victoires, 8 nuls et 5 défaites, insuffisant pour convaincre ses dirigeants de lui faire encore confiance. Alors qu’il souhaitait attirer Thiago Almada, son départ pourrait faire les affaires de l‘Olympique de Marseille. Son éviction pourrait permettre au board olympien, d’avoir un concurrent en moins dans le dossier de la jeune pépite argentine.

« Ce n’était certainement pas une décision que nous voulions prendre à ce stade de notre saison, mais c’était la bonne pour le club. Gabi est un entraîneur talentueux et est indéniablement passionné par son métier et le sport du soccer. Nous lui sommes reconnaissants pour son service; et lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir » Darren Eales— Source: Communiqué du club (18/07/21)

Gabriel Heinze Relieved of Duties as Atlanta United Head Coach. Club President Darren Eales and Vice President and Technical Director Carlos Bocanegra to address the media at 4pm today. — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 18, 2021

Almada trop cher pour l’OM ?

Si la piste menant à Thiago Almada semblet réelle, Pablo Longoria aurait indiqué à des supporters lors de la réunion entre associations et dirigeants, que l’Argentin était beaucoup trop cher, d’après La Marseillaise.

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club. On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire » Membre de groupe de supporter— Source: La Marseillaise (10/06/21)