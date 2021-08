Mercato OM : La Fiorentina a enfin trouvé le successeur de Pol Lirola !

Pol Lirola à l’OM, c’est le feuilleton de ce mercato estival. Pablo Longoria continue de négocier avec la Fiorentina pour recruter définitivement l’Espagnol. Le dossier pourrait s’accélérer puisque la Viola tiendrait son remplaçant !

Après avoir concédé le nul face à Bordeaux (2-2) dimanche soir, l’effectif de l’OM n’est toujours pas au complet. En effet, à deux semaines de la fin du mercato estival, l’OM ne compte toujours aucun latéral droit dans son effectif. Depuis le départ d’Hiroki Sakai et de la fin du prêt de Pol Lirola, Pablo Longoria travaille pour recruter un joueur à ce poste rapidement. Si la piste menant à Daniel Wass est également en négociations, le président olympien pousse depuis de nombreuses semaines pour trouver une solution pour conserver définitivement Pol Lirola. En effet, Pablo Longoria n’avait pas souhaité lever l’option d’achat de l’Espagnol et espérait pouvoir la négocier à la baisse avec la Viola. Toutefois, même si les positions se rapprochent ces derniers jours, le club italien s’est longtemps montré inflexible. En revanche, les négociations pourraient s’accélérer dans les jours à venir.

La Fiorentina tient le remplaçant de Lirola

Alors que les négociations se poursuivent avec l’OM, la Fiorentina prépare de son côté l’avenir. En effet, à en croire les informations révélées par Gianluca Di Marzio, la Viola tiendrait le remplaçant de Pol Lirola. Selon lui, Davide Zappacosta se rapprocherait du club italien ces deniers jours. La Fiorentina cherche à trouver un accord avec Chelsea pour s’attacher les services de l’Italien. Toutefois, Gianluca Di Marzio rapporte que la Viola a d’abord besoin d’enregistrer la vente de Pol Lirola pour poursuivre son mercato estival.

Par ailleurs, si la piste menant à Davide Zappacosta ne se concrétise pas, la Fiorentina penserait également à Daniel Munoz. La valeur marchande du latéral droit de Genk est estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt. La saison dernière il a pris part à 44 rencontres toutes compétitions confondues et a adressé 7 passes décisives. En espérant que son arrivée ou celle de Davide Zappacosta puisse débloquer la venue de Pol Lirola à Marseille.

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL DANS NOTRE EFFECTIF — LONGORIA

En conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria était interrogé sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol pourrait faire son grand retour en cité phocéenne dans les prochains jours.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)