Mercato OM : Lirola de retour en Italie

Comme l’avaient révélé Alfredo Pedulla ainsi que La Provence, Pol Lirola était bien présent dans le sud de la France ce week-end. Toutefois, l’Espagnol serait déjà retourné du côté de l’Italie.

À l’heure actuelle sans latéral droit dans son effectif, l’OM fait du recrutement d’un latéral droit une priorité d’ici la fin du mercato estival. Après avoir enregistré le départ d’Hiroki Sakai, Pablo Longoria n’avait pas levé l’option d’achat de Pol Lirola. En effet, le président olympien voulait négocier avec la Fiorentina pour diminuer le montant du transfert ou l’échelonner en plusieurs paiements. À l’heure actuelle, la Viola se montre inflexible sur les négociations. Mais ces derniers jours, La Provence révélait que le transfert n’avait jamais été aussi proche de se faire. Par ailleurs, la volonté de Pol Lirola reste inchangée, il veut à tout prix rejoindre définitivement l’Olympique de Marseille. Il l’a démontré une fois de plus ces derniers jours en refusant une offre de l’Atalanta Bergame.

Lirola est rentré en Italie

Entre l’OM et la Fiorentina, l’ultime détail à régler pour le transfert de Pol Lirola est le mode de paiement. L’OM veut échelonner le paiement tandis que la Fiorentina non. Par ailleurs, on apprenait ce week-end que Pol Lirola s’était rendu en Provence. À en croire les informations de Fiorentina News, l’Espagnol était présent en France uniquement pour s’occuper d’affaires personnelles. Aujourd’hui, il aurait effectué son retour en Italie. De son côté, Pablo Longoria continue d’insister sur ce dossier. Auteur d’un prêt convaincant en seconde partie de saiso, Pol Lirola n’a pas été oublié par les supporters olympiens. Ces derniers apprécient la volonté de revenir de Pol Lirola et réclament même son retour quotidiennement sur les réseaux sociaux à l’aide de l’hashtag #FreeLirola. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à s’entendre sur le montant et le mode de paiement du transfert.

Le mercato n’est pas terminé – Pablo Longoria

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Si le dossier Pol Lirola est prioritaire, d’autres mouvements pourraient intervenir d’ici la fin du mercato.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)