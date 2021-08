Mercato OM : Bordeaux pourrait perdre l’un de ses gros éléments avant de venir au Vélodrome !

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Yacine Adli se dessine hors des Girondins de Bordeaux. Interrogé à ce sujet, le nouveau propriétaire du club de Ligue 1, Gérard Lopez affirme qu’il y a bien des discussions avec d’autres écuries européennes.

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche les Girondins de Bordeaux dans un Vélodrome garnit de 50 000 supporters ! Après une victoire importante face au MHSC d’Olivier Dall’Oglio, les hommes de Jorge Sampaoli sont gonflés à bloc à l’idée de prendre les trois points pour le premier match à domicile de la saison.

Ce n’est pas faux de dire que l’AC Milan est bien placé pour Yacine Adli — Lopez

Côté Girondins, le début de saison ne s’est pas aussi bien passé. Ils ont été battu face au Clermont Foot, promu en Ligue 1. Le mercato des Bordelais pourrait d’ailleurs s’accélérer dans les prochains jours. C’est notamment le cas pour Yacine Adli, milieu de terrain formé au PSG qui a joué un grand rôle la saison dernière dans club girondin.

A LIRE AUSSI : Le Vélodrome à guichets fermés pour OM – Bordeaux !

Gérard Lopez, le nouveau propriétaire du club bordelais s’est exprimé à ce sujet au micro de RMC Sport et affirme des négociations en cours avec l’AC Milan. Le dossier pourrait se décanter dans les prochains jours… De quoi remettre en question la présence du milieu de terrain pour le déplacement à Marseille ce dimanche?

« Notre mercato va s’accélérer avec des départs et des arrivées. Il y a déjà des discussions avec certains clubs. Ce n’est pas faux de dire que l’AC Milan est bien placé pour Yacine Adli. Après, il y a trois-quatre jours, on discutait encore avec le joueur du futur. Le mercato, c’est ça, il n’y a jamais rien de fait. Pour que ça se fasse, il faut que le joueur soit d’accord et que nous aussi. Si ça se fait, cela se fera dans les jours qui viennent, mais rien n’est signé. Il y a aussi un intérêt de l’Angleterre » Gérard Lopez – Source : RMC (11/08/21)