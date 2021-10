Mercato OM: Bouanga réagit à sa déclaration sur un potentiel intérêt !

Déjà annoncé du côté de l’Olympique de Marseille cet été, Denis Bouanga connait un début de saison difficile avec Saint-Etienne. Ce lundi, il a affirmé qu’il pourrait être intéressé par le projet de l’OM, avant de démentir dans la soirée…

Joueur important de Saint-Etienne, Denis Bouanga a été annoncé sur le départ cet été, son nom a été associé à celui de l‘Olympique de Marseille. Il est finalement resté du côté de l’ASSE, où il connaît un début de championnat très difficile collectivement et individuellement.

Dans une interview accordée à Le Foot, il est revenu sur son avenir et a mis en avant le profil de Mattéo Guendouzi. Pour rappel, les deux hommes ont joué ensemble au FC Lorient, club qu’affronte les olympiens ce dimanche.

Pourquoi pas jouer un jour avec lui à l’OM– Bouanga

» Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l’OM ou ailleurs, parce qu’on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler » Denis Bouanga— Source: Le Foot (11/10/21)

Cessez un peu vos raccourcis– Bouanga

Il s’est dit concentré sur la suite de la saison et a démenti être intéressé par le projet marseillais :

Cessez un peu vos raccourcis. @MatteoGuendouzi est un ami proche en plus d’être un super joueur.

Je lance aucun appel du pied!

Je suis à fond 💚

Encore une fois, je réponds à des questions datant de Juin/Juillet pour déformer mes réponses en octobre… — BouangaDenis (@BouangaDenis) October 11, 2021

Il y a peut-être la plus grosse ferveur du continent– Guendouzi

« Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu. J’ai immédiatement dit : « Je veux l’OM ». Déjà, l’OM est le plus grand club français, le club a remporté une Ligue des Champions, il y a une grande histoire. Il y a la plus grosse ferveur du pays, voire du continent. Toutes ces choses ont conforté mon choix. J’aime jouer dans un stade rempli quand je suis à la maison, j’aime sentir le vrai amour des supporters pour le club. C’est ce que j’ai trouvé ici. Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis le début de ma carrière » Mattéo Guendouzi— Source: Onze Mondial (07/10/21)

Celui qui symbolise cette agressivité, c’est Mattéo Guendouzi – Eric Di Meco

Invité lors d’un Débat Foot Marseille, Eric Di Meco avait affirmé que Mattéo Guendouzi était un joueur taillé pour évoluer à l’Olympique de Marseille et sous les ordres de Jorge Sampaoli.

« Je parlais dans le recrutement des joueurs qu’on ne connaissait pas, qui sont prêts à éclore, qui ont un gros potentiel, ce sont des paris. Peut-être que sur les 4 ou 5 qu’il a pris, il n’y en aura que 2 ou 3 qui vont exploser. Ce sera déjà pas mal. Ça permettra au club, parce que c’est la réalité du football aujourd’hui, de faire des plus-values. Il y a aussi d’autres joueurs. Pour moi, celui qui symbolise cette agressivité et le recrutement de joueurs qui doivent se relancer, c’est Mattéo Guendouzi. Le mec a quand même signé à Arsenal. C’est un joueur qui est une valeur sûre, qui a déjà un gros potentiel mais qui a besoin de se relancer parce qu’à un moment donné le choix de carrière ou le choix du club n’a pas été le bon. Par contre, au niveau de la grinta, on le voit déjà depuis le début de la saison mais il va prendre encore un peu plus d’ampleur parce que c’est un garçon qui a une grosse personnalité, qui met de l’impact sur son équipe et sur l’équipe adverse. Quand on regarde, c’est lui qui met le plus d’engagement. Le petit Kamara il met le pied, Rongier aussi est capable, derrière ils ont pris des costauds qui sont capables. Mais le teigneux, le chien de garde et celui qui est capable de faire monter au rideau ses copains, c’est Guendouzi. Et c’est important de prendre un mec comme ça parce qu’il a besoin de se relancer et son caractère va parfaitement à l’OM et à ce que veut faire Jorge Sampaoli. » Eric Di Meco – Source : Débat Foot Marseille (13/09/2021)