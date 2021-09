OM : Guendouzi « Je ressens un très grand amour de leur part »

Arrivé cet été en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi semble déjà s’être parfaitement acclimaté à l’environnement marseillais. Pièce maitresse dans l’effectif de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain a tenu à remercier les supporter olympiens.

Son arrivée à l’Olympique de Marseille cet été a été remarqué. Mattéo Guendouzi a été prêté une saison en cité phocéenne par Arsenal avec une option d’achat de 10 millions d’euros. Pièce maîtresse de l’entrejeu marseillais aux côtés de Gerson, Mattéo Guendouzi est devenu indispensable dans le système de Jorge Sampaoli.

Depuis le début de la saison, ses bonnes performances témoignent de sa bonne adaptation au sein du club marseillais. En effet, en seulement 4 rencontres de championnat, le milieu de terrain olympien s’est déjà montré décisif puisqu’il a inscrit 1 but et a adressé 1 passe décisive à ses coéquipiers.

Grâce à ses prestations de haute volée, Mattéo Guendouzi a même eu l’opportunité d’être appelé en Equipe de France pour la deuxième fois après une première convocation en 2019. S’il n’a pas encore honoré sa première sélection, Didier Deschamps a compté sur lui pour remplacer Corentin Tolisso, blessé.

Ça fait énormément plaisir de se sentir aimé – Mattéo Guendouzi

Dans un entretien accordé à Prime Video, Mattéo Guendouzi a tenu à remercier les supporters de l’OM pour tout le soutien apporté depuis son arrivée.

» Je reçois beaucoup de messages ou même de manière générale dans la vie de tous les jours quand on peut croiser les supporters après un match au stade, dans les restaurants ou même dans la rue, je ressens vraiment un très grand amour de leur part. Ça fait énormément plaisir car on a aussi besoin en tant que joueur de se sentir aimé là où on est. » Mattéo Guendouzi – Source : Prime Vidéo

Dès son arrivée à l’OM, Mattéo Guendouzi n’avait pas caché sa fierté d’être ici. Une chose est sûre, il semble déjà avoir conquis les supporters olympiens grâce à son tempérament et sa combativité sur le terrain. Il avait déjà affirmé qu’il donnerait tout pour ce maillot. De quoi faire plaisir aux supporters.

« Je pense pouvoir apporter de la fraîcheur, de la joie de vivre et bien sûr toutes mes qualités sur le terrain. Premièrement, je vais me battre pour l’équipe et avoir les meilleurs résultats possibles. À partir du moment où je vais donner le meilleur de moi-même, je vais aider l’équipe. On a déjà une très belle équipe, une très grande équipe avec de très bons et très grands joueurs. Je vais essayer de rentrer dans le collectif pour qu’on fasse de très belles choses tous ensemble. » Mattéo Guendouzi – Source : OM.fr (07/07/2021)