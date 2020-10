Mercato OM : Boubacar Kamara au bord des larmes, Lopez lui répond…

Maxime Lopez est parti en prêt avec option d’achat vers Sassuolo. Son coéquipier de toujours, Boubacar Kamara est très attristé par son absence…

Dans le dernier Objectif Match publié par l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara s’est exprimé sur l’absence de Maxime Lopez.

On ne s’était pas préparés à ça — KAMARA

Les deux minots étaient très proches depuis plusieurs années et n’avaient pas imaginé que le milieu de terrain de formation s’en irait si tôt. Kamara explique, avec beaucoup d’émotion, que son coéquipier lui manque beaucoup mais qu’il continuera de le suivre.

« Il me manque. Incroyable. C’est bizarre. Avant on arrivait, je le voyais dans le vestiaire, on restait ensemble. Et là il est plus là. C’est la vie. On savait que ça arriverait, mais pas si tard, dans la dernière journée de mercato. On ne s’était pas préparés à ça. Mais bon, tant qu’il est heureux, je suis content pour lui. On va le suivre, on va le regarder »

Boubacar Kamara – Source : OM (31/10/20)

LOPEZ REPOND A KAMARA

Maxime Lopez, depuis l’Italie, lui a répondu sur Twitter. Il a cité la vidéo en commentant : « love mon frère, tu me manques. » Un message qui a touché un bon nombre de supporters marseillais sur les réseaux sociaux.