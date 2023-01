Mercato OM : Bouhafsi annonce une nouvelle recrue (En plus d’Ounahi !)

C’est fait pour Bamba Dieng qui a rejoint Lorient ! Le club chercherait bien un remplaçant en attaque. Mohamed Bouhafsi explique que Pablo Longoria a trouvé un buteur pour le remplacer !

Ancien rédacteur en chef des Sports sur RMC, Mohamed Bouhafsi a toujours des liens dans le football. Ce dernier sort régulièrement des informations sur l’OM. il vient de confirmer le départ de Dieng mais aussi la probable arrivée de son remplaçant : « Derrière si ça avance bien c’est très bien aussi. Donc l’OM a trouvé son remplaçant ? Oui ! (…) Ils ont tout fait pour avoir Moffi mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire. » Patience…

