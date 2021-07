Mercato om : Bouhafsi confirme deux nouvelles arrivées !

Annoncés avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours, Cengiz Under et Pau Lopez devraient bien rejoindre l’OM selon le media Sky Sport Italia et Mohamed Bouhafsi…

Si le site italien Il Messaggero nous apprenait hier qu’aucun accord n’avait été trouvé entre l’Olympique de Marseille et l’AS Rome pour les venues de Pau Lopez et Cengiz Under, le media transalpin Sky Sport Italia nous informe du contraire. Une information également relayée par Mohamed Bouhafsi sur Twitter.

🔵⚪️ Comme annoncé par Sky Sport, l’#OM a bouclé les arrivées en prêt avec OA de Pau Lopez et de Under. L’OA du gardien est de 15M€ et de Under avoisine 8 M€.

Les deux joueurs arrivent sur Marseille en début de semaine pour passer la visite médicale. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 3, 2021

pau lopez et under attendus la semaine prochaine !

En effet selon les informations de Sky Sport Italia, les deux joueurs romains devraient signer sous forme de prêt avec option d’achat. Concernant Pau Lopez, la sienne s’élèverait à 15 millions d’euros. Seulement 8 millions pour le jeune ailier international turc. Leur visite médicale devrait être organisée en début de semaine prochaine.