Mercato OM : Bouhafsi était très emballé par la piste Azmoun !

Plusieurs supporters ont montré leur déception sur les réseaux sociaux avec l’annonce de la piste Sardar Azmoun. Mohamed Bouhafsi a pris la défense du joueur sur son compte Twitter !

Toujours bien informé dans le domaine du Mercato, Mohamed Bouhafsi a fait son retour dans le football cet hiver. Très attaché à l’OM, il a livré plusieurs informations concernant le recrutement de Pablo Longoria au poste d’attaquant. D’après lui, des discussions étaient en cours avec plusieurs joueurs en plus de Terem Moffi.

Ce lundi soir, Fabrizio Romano annonçait que l’OM était en contact avancé avec Sardar Azmoun. L’Iranien qui évolue au Bayer Leverkusen n’est pas très en forme avec le club allemand et le deal pourrait se régler à moindre coût. Seulement, cette piste ne semble pas séduire les supporters marseillais.

A LIRE AUSSI : Mercato : Vitinha a fait savoir qu’il veut rejoindre l’OM?

Sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux ont manifesté leur réticence à l’idée de récupérer l’ancien attaquant du Zenith St Petersburg qui n’est que l’ombre de lui-même en Bundesliga. Pour Mohamed Bouhafsi, il s’agit d’une piste intéressante en attaque pour l’Olympique de Marseille.

« Laissez du temps aux joueurs, ne pas les rejeter avant de les voir jouer ! Faut faire confiance aux dirigeants parfois aussi. Tudor a été sifflé. Azmoum au Zénith c’était très fort et il avait plusieurs clubs anglais dessus. » Mohamed Bouhafsi – Source : Twitter (30/01/23)

Excl: Olympique Marseille open talks to sign Sardar Azmoun, negotiations now ongoing for permanent move from Bayern Leverkusen 🚨⚪️🔵 #OM

Azmoun, one of 2/3 options explored by OM — looking for new striker on #DeadlineDay. pic.twitter.com/aKuKM0YhZB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023