Mercato : Vitinha a fait savoir qu’il veut rejoindre l’OM?

C’est l’un des dossiers chauds de cette fin de mercato : Vitinha, l’attaquant de Braga ! Le Portugais aurait fait savoir à son club qu’il était séduit à l’idée de rejoindre l’OM mais Brighton a tenté une dernière offensive !

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer en attaque afin de remplacer Bamba Dieng, parti à Lorient il y a quelques jours. Le club aurait songé à récupérer Vitinha, attaquant de Braga. D’après RMC, le Portugais a fait savoir qu’il était séduit par le projet marseillais mais Brighton serait sur le point de doubler tout le monde dans ce dossier !

🔴 Info RMC Sport : Brighton est sur le point de doubler tout le monde pour Vitinha. Pisté par l’OM et Southampton, le Portugais devrait rejoindre les Seagulls qui sont prêts à payer sa clause de 30 millions d’euros. — RMC Sport (@RMCsport) January 30, 2023

Vitinha a un profil très Premier League

Alex Ribeiro du média Trivela estime que son profil correspond à ce que les supporters marseillais aiment, cependant, il estime que ce dossier s’annonce compliqué.

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. Et il a un côté « grinta », le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match. Par contre, je tiens à dire qu’il est très sollicité et que le transfert ne devrait pas être si simple à obtenir parce que Braga n’a pas forcément envisagé de le remplacer jusque là et que d’autres clubs sont dessus. Et il a un profil très « Premier League », donc sûrement des intérêts de la part de clubs anglais et sa clause est fixée à 30M€. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)